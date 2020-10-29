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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

Time منذ 22 دقيقة
Views 1361
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة جزئياً على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية فيما تتأثر منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالعوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل سرعتها الى 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي ، وحالة البحر متوسط الموج مائج جنوباً ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هههههههههههههههههههههههه يبدو انهم معجبين بما يفعله الشيعه في محرم وحاولو تقليدهم ولكن يحتاجون الى مدرب متخصص في الضرب واللطم من العراق
ابو عمار
السبب سكران تحرش بأمراءه فقامت بضربه ثم تدخل الباقون في المشاجره
ابو عمار
لو لا السرقه يمكن ما ابلغت عنه الشرطه
ابو عمار
اوكي اي وحده حابه تعمل اجهاض ممكن تجلس على الخازوق وتنتهي العمليه
ابو محمد 😎 ✍️
الفلسطينيون حبايب مع اليهود وما نعيقهم ضد اليهود إلا إعلام غير حقيقي ..

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