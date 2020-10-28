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برشلونة ينتزع الفوز من يوفنتوس..ومانشستر يونايتد يسحق لايبزيج

Time منذ ساعة
Views 1727
برشلونة ينتزع الفوز من يوفنتوس..ومانشستر يونايتد يسحق لايبزيج

وكالات (صدى):
انتزع فريق برشلونة الفوز من مستضيفه يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا، بنتيجة 2-0 .

ويتصدر برشلونة المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط، مقابل 3 نقاط ليوفنتوس.

وغاب عن صفوف يوفنتوس ضد برشلونة، العديد من النجوم أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد إيجابية مسحة كورونا الأخيرة، وجورجيو كيلليني، والهولندى ماتياس دي ليخت.

فيما حقق مانشستر يونايتد الإنجليزي فوزا كبيرا بنتيجة 5-0 على ضيفه لايبزغ الألماني، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبتلك النتيجة، حافظ مانشستر يونايتد على صدارة المجموعة الثامنة، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط، بينما تجمد رصيد لايبزيج عند 3 نقاط ليتراجع إلى المركز الثالث.

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أحدث التعليقات

.M.
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.M.
الشركة اللعينه هي السبب الليقع عليها
بلبل البحر
سبحان الخالق.. اللهم إني أسألك الدرجات العلى من الجنة
بلبل البحر
الله يقطع شرك عن العباد عاجلا غير آجل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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