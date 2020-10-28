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الأمين العام للتعاون الخليجي يدين استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المدنيين بالمملكة

Time منذ ساعة
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الأمين العام للتعاون الخليجي يدين استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف المدنيين بالمملكة

الرياض (صدى):
أدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح الحجرف، استمرار الميليشيات الحوثية في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، عبر إطلاق طائرات مسيرة و مفخخة.

وشدّد معاليه على أن هذه الاعتداءات التي تستهدف المملكة تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، وتشكّل تهديداً لأمن دول مجلس التعاون وأمن المنطقة واستقرارها، مؤكدا أن أمن دول مجلس التعاون واستقرارها كل لا يتجزأ.

وأكد الأمين العام وقوف مجلس التعاون إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييده لما تتخذه من إجراءات، للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم في وجه الميليشيا الحوثية ومن يقف وراءها في محاولاتها المستمرة لزعزعة الأمن والسلم في المنطقة.

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أحدث التعليقات

.M.
حسبي الله ونعم الوكيل الضريبة حرام والمتأثر الرئيسي منها هو المواطن المغلوب على أمره مثل الفقير إلي م عنده دخل والعاطلين عن العمل يفترض أن الضريبة توضع على ذوي الدخل العالي مثل الأثرياء وغيرهم لو الدولة تنظر بس لسوشل ميديا في الانستقرام وغيره فيه أثرياء مشاهير يجنوون ملايين الدولارات يومياً من الإعلانات وغيرها
.M.
الشركة اللعينه هي السبب الليقع عليها
بلبل البحر
سبحان الخالق.. اللهم إني أسألك الدرجات العلى من الجنة
بلبل البحر
الله يقطع شرك عن العباد عاجلا غير آجل
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله المستعان

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