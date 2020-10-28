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بالفيديو.. العرفج مستنكرًا: " هل أطباء الأسنان العرب يشكلون لوبي في المملكة؟ "

Time منذ 40 دقيقة
Views 1524
بالفيديو.. العرفج مستنكرًا: " هل أطباء الأسنان العرب يشكلون لوبي في المملكة؟ "

علي القحطاني (صدى):
قال عامل المعرفة أحمد العرفج إن 70 % من أطباء الأسنان في المملكة من جنسية عربية محددة، موجها سؤالا لوزارة الصحة، قائلا:" هل أصبحوا يشكلون " لوبي ".

وأوضح العرفج خلال لقائه في برنامج " يا هلا " أن أطباء الأسنان السعوديين العاطلين تائهون بين 3 وزارات.

وأشار العرفج أن هيئة التخصصات الطبية إدارة واسعة، ولذلك من المهم أن تكون هناك إدارة خاصة بطب الأسنان؛لأن القطاع أصبح وجهة سياحية.

واستطرد العرفج: " المريض يعاني طول المواعيد في عيادات الأسنان الحكومية، أما عيادات الأسنان الخاصة فتعاني غياب الرقابة؛ مما أدى لتفاوت الأسعار، كما أصبحت حقل تجارب في الناس "، موضحا:"  الطبيب المبتدئ يتعلم على ضرسك وضرسي ".

وحول انحسار أعداد المصابين بكورونا، وصف العرفج بأن هذا مؤشر جيد، مشددا:"  يجب ألا نتراخى في الإجراءات الاحترازية، وأن نصبر قليلاً حتى نتمتع طويلاً ".

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
المفروض يقطعون أيديهم وارجلهم عبره لمن يعتبر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
المفروض يقطعون أيديهم وارجلهم عبره لمن يعتبر
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يعبث
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يعبث
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يعبث

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