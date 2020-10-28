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بالفيديو.. مواطن يروي قصة فتحه مقهى لزيادة دخله:" أنظفه بنفسي والشغل مش عيب "

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. مواطن يروي قصة فتحه مقهى لزيادة دخله:" أنظفه بنفسي والشغل مش عيب "

عادل الحربي (صدى):
روى مواطن يدعى علي الحبوب قصة فتحه مقهي لزيادة دخله منذ عامين ونصف، قائلا إن رغبته في زيادة دخله دفعه لفتح كافيه بالسوق الشعبي.

وقال الحبوب خلال حواره عبر برنامج الراصد:" فتحت كافيه لأني موظف وأريد أن يكون لي دخل ثاني، وبالفعل زاد دخلي بشكل ملحوظ ".

وأضاف الحبوب:" أنا بنفسي أنظف المقهى قبل دخول الزبائن وبعد الإغلاق "، موضحا:" الشغل مش عيب ".

وأشار الحبوب:" معظم زبائنا بالسوق الشعبي "، لافتا:" نقدم البان كيك والكريب والقهوة العربية وجميع المشروبات الحارة و الباردة متوفرة ويتم عرض المباريات عبر التلفزيون ".

وتابع الحبوب:" المقهى يكون زحمة في الصيف والشتاء وخاصة بعد صلاة العشاء "، لافتا إلى أن الأسعار في الكافيه لا تزيد عن 10 ريال لمعظم المشروبات.

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أحدث التعليقات

وافي
سوئ استخدام المال وعدم التخطيط والخبرات والانفراد بالقرار يؤدي اللي الانهيار الاقتصادي وكثر الضغط نتاجة انفجار يبدو فية ضرائب قادمة ودعس جديد على المواطن المكلوم طبل يامطبل والله فوق الجميع
زاير
متي ياتي الدور علي هيئة السياحه وهيئة الترفيه لاينتهي العجز في الميزانية و الهدر المالي والفساد .
ابن حزم
كفو عساكم على القوة.
ابن حزم
اضربوا بيد من حديد لكل من يحاول بعبث ببلادنا بأي طريقة كانت .
ابو علي
من عجز وفي عجز الله يعين بس

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