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شرطة الشرقية تضبط 9 مقيمين تاجروا بشرائح الاتصال

Time منذ 51 دقيقة
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شرطة الشرقية تضبط 9 مقيمين تاجروا بشرائح الاتصال

الأحساء (صدى):
أعلنت شرطة المنطقة الشرقية، عن القبض على تسعة مقيمين تاجروا بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين.

وصرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية - بفضل الله - تمكنت من القبض على ثمانية مقيمين من الجنسية البنجلاديشية ومُقيم واحد من الجنسية الهندية (تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس)، لتورطهم بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من أماكن سكنهم بمحافظة الأحساء وكراً لتنفيذ جرائمهم.

وأشار إلى أنه تم ضبط بحوزتهم (37557) شريحة لشركات اتصالات محلية، و(155) جهاز جوال، وأجهزة حاسب آلي محمول، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
abdul
هذا صار مثل جنرالات السودان المبتعثين لانجلترا للدورة التدريبية خاصة قبل الاستقلال عن الانغليز . كلهم من مواليد اول يناير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..

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