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وزارة المالية توضح سبب رفع ضريبة القيمة المضافة وإمكانية مراجعتها مستقبلًا (فيديو)

Time منذ 56 دقيقة
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وزارة المالية توضح سبب رفع ضريبة القيمة المضافة وإمكانية مراجعتها مستقبلًا (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
أوضح وكيل وزارة المالية، اليوم الأربعاء، أسباب رفع ضريبة القيمة المضافة، موضحًا إمكانية مراجعتها مستقبلًا.

وقال وكيل الوزارة لقناة " الإخبارية " إن السياسات المالية والاقتصاد السعودي أصبح يتأثر بالظروف المحلية والدولية لذلك نتعامل مع كل مرحلة بتقييم معين وتحديثات معينة.

وأشار إلى أنه عند النظر للميزانية العامة للدولة يتم النظر للمستقبل لتجنب أي مخاطر تنشأ قبل الجائحة أو بعد الجائحة.

وأكد على انه يجب أن يكون لدىنا إيرادات مستدامة تدعم هذه المشاريع الاقتصادية، لعدم الخروج من الاستقرار المالي.

وأضاف ان الحكومة عملت على إعادة أولوية الإنفاق فيما يستحق، لمواجهة أي مخاطر. لذلك يجب أن تجد إجراءات تكون أقل ضررًا على المواطن لدعم هذه الاستقرار الاقتصادي، وهذا سبب رفع ضريبة القيمة المضافة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
abdul
هذا صار مثل جنرالات السودان المبتعثين لانجلترا للدورة التدريبية خاصة قبل الاستقلال عن الانغليز . كلهم من مواليد اول يناير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..

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