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بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم جمع الصلاة بسبب ظروف الدراسة

Time منذ 23 دقيقة
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بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم جمع الصلاة بسبب ظروف الدراسة

حمود العنزي (صدى):
أوضح الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الدكتور سعد الخثلان، حكم جمع الصلاة بسبب ظروف الدراسة.

وقال الخثلان خلال حواره عبر برنامج " يستفتونك " المذاع على قناة الرسالة:" لا يجوز جمع صلاة الظهر مع العصر لأجل الدراسة لأن هذا ليس عذرا مقنعا للجمع "، مشددا:" يجب على المسلم الاهتمام بالعبادة وأداء الصلاة في الوقت المحدد لها ".

وأشار الخثلان:" جمع بعض الطلاب الصلوات لأجل التعليم عن بعد ليس عذرا وهذا يدل على الاستهتار وقلة المبالاة بهذه العبادة ولابد من أداء الصلاة في وقتها ".

وأكد الخثلان أن الجمع بين الصلوات لا يجوز إلا لعذر، متابعا:" توعد الله الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها بغير عذر لأن تأخيرها عن وقتها من كبائر الذنوب ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
abdul
هذا صار مثل جنرالات السودان المبتعثين لانجلترا للدورة التدريبية خاصة قبل الاستقلال عن الانغليز . كلهم من مواليد اول يناير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..

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