رونالدو غاضبا بعد منعه من مواجهة البرسا ويشكك في فحص كورونا: مجرد هراء

وكالات (صدى):
صرح فينتشنزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، بأنه سيتم فتح تحقيق من قبل المدعي العام الإيطالي بشأن خرق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، البروتوكولات الطبية الخاصة بقواعد كورونا، بعد عودته إلى تورينو قادما من البرتغال مصابا بالفيروس.
وقرر اللاعب العودة إلى إيطاليا على متن طائرة طبية خاصة للخضوع للحجر الصحي في منزله.
ورد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي على وزير الرياضة بإنه لا يعاني من أي شيء، وإن صحته جيدة على الإطلاق، وذلك قبل ساعات من مباراة فريقه أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا.
وقال رونالدو المتواجد في الحجر الصحي: ”أنا أشعر بصحة جيدة“ متمنيا فوز لفريقه أمام برشلونة.
وأضاف في تعليق له بموقع ”إنستغرام“: PCR مجرد هراء.