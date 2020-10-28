الأعداد السابقة للصحيفة

رونالدو غاضبا بعد منعه من مواجهة البرسا ويشكك في فحص كورونا: مجرد هراء

Time منذ ساعة
Views 1649
رونالدو غاضبا بعد منعه من مواجهة البرسا ويشكك في فحص كورونا: مجرد هراء

وكالات (صدى):
صرح فينتشنزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، بأنه سيتم فتح تحقيق من قبل المدعي العام الإيطالي بشأن خرق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، البروتوكولات الطبية الخاصة بقواعد كورونا، بعد عودته إلى تورينو قادما من البرتغال مصابا بالفيروس.

وقرر اللاعب العودة إلى إيطاليا على متن طائرة طبية خاصة للخضوع للحجر الصحي في منزله.

ورد البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي على وزير الرياضة بإنه لا يعاني من أي شيء، وإن صحته جيدة على الإطلاق، وذلك قبل ساعات من مباراة فريقه أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

وقال رونالدو المتواجد في الحجر الصحي: ”أنا أشعر بصحة جيدة“ متمنيا فوز لفريقه أمام برشلونة.

وأضاف في تعليق له بموقع ”إنستغرام“: PCR مجرد هراء.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
abdul
هذا صار مثل جنرالات السودان المبتعثين لانجلترا للدورة التدريبية خاصة قبل الاستقلال عن الانغليز . كلهم من مواليد اول يناير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..

أخر الأخبار

اعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي باتجاه جازان
اعتراض وتدمير صاروخ باليستي حوثي باتجاه جازان
Time منذ 6 دقائق Views 1202
إصابة 3 لاعبين في النصر بفيروس كورونا
إصابة 3 لاعبين في النصر بفيروس كورونا
Time منذ 10 دقائق Views 1377
بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم جمع الصلاة بسبب ظروف الدراسة
بالفيديو.. الخثلان يوضح حكم جمع الصلاة بسبب ظروف الدراسة
Time منذ 23 دقيقة Views 1489
ميركل تُحبط جمهور الدوري الألماني
ميركل تُحبط جمهور الدوري الألماني
Time منذ 30 دقيقة Views 1362
مذيعة روتانا على الهواء : ابغى عريس
مذيعة روتانا على الهواء : ابغى عريس
Time منذ 38 دقيقة Views 609
عروس رايحه نادي رياضي قبل الزواج !
عروس رايحه نادي رياضي قبل الزواج !
Time منذ 39 دقيقة Views 258
مضاربة بسبب استفزاز حارس مرمى
مضاربة بسبب استفزاز حارس مرمى
Time منذ 39 دقيقة Views 301
موقع فرنسي يكشف الفضيحة " قطر طلبت التكفُّل برعاية ضحايا الإرهاب المسيئين للرسول"
موقع فرنسي يكشف الفضيحة " قطر طلبت التكفُّل برعاية ضحايا الإرهاب المسيئين للرسول"
Time منذ 39 دقيقة Views 1798
زوج ابنة نجلاء فتحي: " شايلة بيتي 15 سنة مش هشيل جزمتها 15 دقيقة "
زوج ابنة نجلاء فتحي: " شايلة بيتي 15 سنة مش هشيل جزمتها 15 دقيقة "
Time منذ 46 دقيقة Views 1385
شرطة الشرقية تضبط 9 مقيمين تاجروا بشرائح الاتصال
شرطة الشرقية تضبط 9 مقيمين تاجروا بشرائح الاتصال
Time منذ 51 دقيقة Views 1446