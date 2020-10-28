العثور على جمجمة رجل مفقود منذ ثماني سنوات

واشنطن (صدى):
عثر سكان أحد الولايات الأمريكية على جمجمة ترتدي نظارة شمسية، لرجل مفقود منذ 8 سنوات.
وأتضح بعد فحص الطب الشرعي، أنها جمجمة حقيقية، " جمجمة جونيور ويلي ماكان" ، وهو رجل يبلغ من العمر 79 عامًا مفقودًا منذ ثماني سنوات.
وذكر تقرير نشرته صحيفة " AD " الهولندية، ترجمته " صدى " أن الشرطة الآن تطالب السكان للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه القصة الغريبة.
وصادرت الشرطة الجمجمة لفحصها، حيث تم إخضعها لمركز الطب الشرعي لاختبار الحمض النووي ووجد أنها جمجمة جونيور ويلي ماكان البالغ من العمر 79 عامًا ، وهو رجل كان مفقودًا منذ عام 2012.