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موقع فرنسي يكشف الفضيحة " قطر طلبت التكفُّل برعاية ضحايا الإرهاب المسيئين للرسول"

Time منذ 39 دقيقة
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موقع فرنسي يكشف الفضيحة " قطر طلبت التكفُّل برعاية ضحايا الإرهاب المسيئين للرسول"

ماجد القزيز (صدى):
لا يتوقف النظام القطري عن ممارسة فُجره، وكان آخر مواقفه هو الوقوف سرًا بجانب فرنسا في حملة المقاطعة التي شنتها بعض الدولة العربية، على خلفية الإساءة إلى رسول الله "صلّ الله عليه وسلم".

وتفصيلًا، كشف موقع "لافرانس" الفرنسي في تقرير ترجمته "صدى"، أن قطر تستخدم الجمعية الخيرية القطرية كقناة دفع لتمويل الإخوان المسلمين في أوروبا وأماكن أخرى في العالم وخلق مجالات جديدة للإرهاب من خلال المساجد والمراكز الإسلامية في فرنسا وأوروبا.

وأضاف الموقع: "تم التخطيط لمعظم الهجمات التي ارتكبت في فرنسا خلال العقد الماضي في مراكز دينية أسستها قطر ورعتها".

وأشار إلى أن وزارة الداخلية الفرنسية تلقت طلبا من "قطر الخيرية" لدعم ضحايا الإرهاب في فرنسا ورعاية المتضررين من التظاهرات الذين أساءوا إلى رسول الله (ص).

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله ..
abdul
هذا صار مثل جنرالات السودان المبتعثين لانجلترا للدورة التدريبية خاصة قبل الاستقلال عن الانغليز . كلهم من مواليد اول يناير
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
هههههههههههههههههههههههه
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..

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