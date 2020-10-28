آلية الاستفادة من تحمل الدولة لضريبة المسكن الأول بعد الربط الإلكتروني بين "الزكاة والدخل والإسكان"

عادل الحربي (صدى):
كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن خطوات الاستفادة من تحمل الدولة لضريبة المسكن الأول للمواطنين بعد الربط الإلكتروني بين الهيئة ووزارة الإسكان.
المُشتري
وتشمل الخطوات بالنسبة للمشتري (يُصدر المشتري شهادة المسكن الاول من الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان هنـــــا ، ويُقدم المشتري الشهادة للبائع).
البائع
يقوم البائع بالدخول على خدمة ضريبة التصرفات العقارية، وتعبئة البيانات واختيار استثناء المسكن الأول، يُدخل البائع رقم هوية المشتري للتحقق من استحقاق تحمل الدولة للضريبة على المسكن الأول، دفع الضريبة عبر خدمة سداد عن المبلغ الزائد على مليون ريال، الإفراغ لدى وزارة العدل باستخدام رقم الطلب.