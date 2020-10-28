أول رد لبنزيمة على الفيديو الفاضح أثناء حديثه مع ميندي 

وكالات (صدى):
رد اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني على الفيديو المسرب له أثناء حديثه مع مواطنه ميندي ظهير أيسر الريال عن البرازيلي فينسيوس جونيور.
وجاء ذلك قبل انطلاق الشوط الثاني من مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.
وكان برنامج " الشرينجيتو " الإسباني عرض مقطع فيديو لبنزيمة وهو يتحدث مع ميندي ويقول له بألا يُمرر الكرة لـ فينسيوس جونيور قائلًا بأنه يلعب ضد الريال وليس مع الفريق الإسباني.
وقال بنزيمة خلال رده على هذه الادعاءات عبر حسابه على " الإنستجرام ":" رقم 9 يسير في طريقه في الوقت الذي تنبح فيه الكلاب ".