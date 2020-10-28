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صورة لمجموعة من الحجاج قديما
منذ 13 دقيقة
169
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أحدث التعليقات
.M.
بغل حمار🦓 🤭🤣 اللهم لا شماته بس طيب ليش تتزوج المسكينه وتعلقها في عذاب كان طلقتها عشان تتزوج غيرك
ابو رياض الحربي
مفتعل نفس تنومه ماعمل العمل الا واحد حاقد على المملكه وشعبها الله يستر من تاليتها
.M.
لا يلآم الزوج نعم هي أخفت شيء هام عنه وهذا يعتبر شيء مؤلم وجارح
.M.
سبب غباء بنات هلوقت وحبهن الأعمى للفتيان هو الشكل الخارجي نعم نعم للأسف الشديد معظم الفتيات الآن وطبعاً ليس الكل إنما الأغلبية الساحقة منهم أنهم يفتنون بمظهر الشاب إذا رأته جميل ووسيم ولكن للأسف الشديد أنها لاتنظر لأفعاله أو جوهره الداخلي ف الجوهر النقي الداخلي يختلف عن المظهر الخارجي والآن في وقتنا الحالي لن تجد فتاة تحب شاب قبيح الشكل حتى لو كانت أفعاله شامخه، ونعم معظم الخيانات تحدث بسبب افتنان البنت بشاب بشكل اعمى وغير مدروس وحتى معظم حالات الطلاق سببها عدم تفاهم الطرفين وعندها تحدث المشاكل الزوجية، ولأن موضوعنا هو الخيانة لازم أنوه أن زمننا زمن مرعب ومخيف ولن تجد فيه العاقل
ابو محمد 😎 ✍️
اولاً ، الحمد لله على سلامة الأرواح ، ونسأل الله ان يجنبنا الزلازل والكوارث .. آمين ,, .. ثانياً ، وأضاف المسند:" لكن شدة الزلزال تختلف، فكلما اقتربنا من نقطة المركز يكون شديداً، والعكس صحيح ". ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .. دائماً تُستخدم جملة ( والعكس صحيح ) ، وتوضع في المكان الخطأ ، في حين يريد المتكلم عكس المعنى الحقيقي لهذه الجمله .. فهو يقول تشتد القوه كلما اقتربنا من المركز والعكس صحيح ، أفهم من كلامه هذا وبإستخدامه لهذه الجمله ، انه كلما اقتربت من المركز تقِل القوه ... .. وصياغة العبارة الصحيحه ، تكون على هذا النحو : ( وأضاف المسند:" لكن شدة الزلزال تختلف، فكلما اقتربنا من نقطة المركز يكون شديداً، ( والعكس باالعكس ، وليس والعكس صحيح ) ". هنا يبان المعنى الصحيح والإستخدام الصحيح ويكون المفهوم ، كلما اقتربنا من المركز تشتد القوه ، وكلما ابنعدنا تقِل او تخف القوه .. .. اسمع باالتلفزيون وأقرأ هنا الكثير الكثير من الإستخدام الخاطيء في ترديد جمله ( والعكس صحيح ) والمعنى في هذا مخالف تماما ومعاكس تماماً لما يريد توصيله .. .. وأخيراً ، ياليت الاخ المسند يقرأ تعليقي هذا ، ليعرف الفرق بين العكس صحيح ، والعكس باالعكس ، كما بيَّن لنا جزاه الله خير .. بين قوة الزلزال وشدة الزلزال .. والله الهادي الى طريق الحق والصواب ..
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