أحمد موسى يورط النصر والإدارة خارج نطاق الخدمة

نواف السالم (صدى):
وقع نادي النصر في مرمى الاتهامات بشكل كبير، بسبب لاعبه النيجيري أحمد موسى، حيث لم يتم التأكد بعد من رحيله.
وفي هذا الصدد أعاد الناقد الرياضي سطام الثقيل الأزمة إلى الواجهة من جديد بتعليق غريب.
وقال سطام :" أحمد موسى يقول: لم يفسخ عقدي وأنا في إجازة مدفوعة الأجر .. الشارع الرياضي يثق في تطبيقكم للنظام لكنه يتساءل كيف قيد بيتروس مكان موسى .. وإسقاط أي لاعب يتم عبر المخالصة وليس الإجازة".
وتابع:"هل يمكن لكم الرد على موسى بالاثباتات كي تطمئن قلوبنا لا أكثر".
ولا يجوز للنصر تسجيل أكثر من ٧ لاعبين أجانب؛ لذلك يرغب الجمهور في توضيح من النادي الأصفر حول هذه الأزمة.