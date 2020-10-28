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موظفات المرور يصدرن أكثر من 300 رخصة قيادة يوميا (فيديو)

Time منذ 6 دقائق
Views 1180
موظفات المرور يصدرن أكثر من 300 رخصة قيادة يوميا (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
عمل أكثر من 700 موظفة في التخصصات المرورية المختلفة، على رتب عسكرية وأخرى ميدانية.

وقالت إحدى الموظفات لقناة " الإخبارية " إن البرنامج التدريبي الذي يخضعن له قبل العمل، مدته 4 شهور وكان يحتوي على مواد نظرية وميدانية.

وأوضحت أن جميع المتدربات يحرصن على استقبال المهارات، إذ يوجد 3 آلاف متدربة في برنامج التدريب بإشراف موظفات المرور، مشيرة إلى أن الموظفات يصدرن أكثر من 300 رخصة قيادة يوميًا.

وشهد عمل المرأة في القطاعات العسكرية المختلفة تطورا ملحوظا بانطلاق رؤية المملكة، التي حرصت على تمكين المرأة ورفع مشاركتها في قوة العمل إلى 30% بحول 2030.

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أحدث التعليقات

التركي
استحو على انفسكم بالله هذا خبر يتداول ..!!!
زاير
مدينة جازان في خطر من جهة البحر الاحمر والله اعلم.
ام وليد الغامدي
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما وان يرفع عنه ياارب العالمين
القرشي
الإعفاء من ديون البنك يأتي من الديوان الملكي بعد رفع معاملة له وتقديم جميع الاوراق والتقارير التي تثبت عجز المدين من السداد بسبب ظروف خارجة عن إرادته كالمرض او العجز عن العمل وهكذا .
غليس ولد رماح
اللهم إني بلغت اللهم فاشهد

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