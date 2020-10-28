بالفيديو.. القبض على 6 وافدين أداروا مصنعين للخمور داخل منزلي بالرياض

سعيد العجل (صدى):
وثق مقطع فيديو، اليوم الأربعاء، لحظة القبض على 6 وافدين بتهمة إدارة مصنعين للخمور بداخل منزلين وسط الرياض.
وتمكنت شرطة الرياض من إلقاء القبض على الوافدين الستة، 3 من الجنسية الإثيوبية، وهنديان، ونيبالي، بتهمة إدارة مصنعين للخمور.
واتضح احتواؤه على عدد 111 برميلًا، 356 قارورة، بالإضافة إلى 14 جركن، جميعها مملوءة بمادة الخمر المصنع وأدوات تصنيعه، حيث تم إيقافهم، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الأمنية بحقهم.
وكانت الفرق الميدانية بدوريات الأمن بمدينة الرياض، قد تمكنت من ضبط مصنع للخمور داخل أحد الوحدات السكنية وسط الرياض.