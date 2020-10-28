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"أبا الخيل" يوضح سبب زلزال خميس مشيط

Time منذ 36 دقيقة
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"أبا الخيل" يوضح سبب زلزال خميس مشيط

محمد السعران (صدى):
رصدت محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم الساعة ١٤:٥٦:٠٧ هزة أرضية بقوة ٣.١ على مقياس ريختر وعمق ٢.٥ كيلومتر وتبعد ١٠ كيلو متر جنوب خميس مشيط.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة طارق ابا الخيل بأن سبب هذه الهزة الأرضية يعود للإجهاد الناتج عن قوة الشد بسبب إتساع قاع البحر الأحمر من الإتجاه الغربي الامر الذي يسبب إعادة تنشيط الفوالق بتلك المنطقة سواءً الفوالق الموازية للبحر الأحمر أو العامودية عليه.

وطمأن أن هذه الهزة الأرضية تُعد ضعيفة على مقياس رختر ولم تسجل اي أضرار ناجمة عنها حتى الآن و لله الحمد.

وأكد أبا الخيل أن هيئة المساحة تتابع جميع الهزات الأرضية في جميع مناطق المملكة عبر 270 محطة رصد زلزالي.

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أحدث التعليقات

التركي
استحو على انفسكم بالله هذا خبر يتداول ..!!!
زاير
مدينة جازان في خطر من جهة البحر الاحمر والله اعلم.
ام وليد الغامدي
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما وان يرفع عنه ياارب العالمين
القرشي
الإعفاء من ديون البنك يأتي من الديوان الملكي بعد رفع معاملة له وتقديم جميع الاوراق والتقارير التي تثبت عجز المدين من السداد بسبب ظروف خارجة عن إرادته كالمرض او العجز عن العمل وهكذا .
غليس ولد رماح
اللهم إني بلغت اللهم فاشهد

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