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القبض على 3 مخالفين "متسللين" أضرموا النار التي تسببت في حريق تنومة

Time منذ 6 دقائق
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القبض على 3 مخالفين "متسللين" أضرموا النار التي تسببت في حريق تنومة

الرياض (صدى):
ألقت الجهات الأمنية، القبض على ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود "متسللين" لقيامهم بإضرام النار التي تسببت بحريق جبل غُلامه بمحافظة تنومة.

وصرّح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، بأن المتابعة الأمنية وإجراءات البحث والتحري عن أسباب نشوب حريق في جبل غُلامه، الواقع في محافظة تنومة التابعة لمنطقة عسير، أسفرت عن توافر معلومات أشارت إلى قيام عدد من مخالفي نظام أمن الحدود بإضرام النار نتيجة خلافات بينهم، وفرارهم من الموقع بعد انتشار الحريق الذي امتد على مساحة تجاوزت أربعة ملايين و700 ألف متر مربع تقريباً، ونتج عنه احتراق أعداد كبيرة من النباتات البرية.

وقادت التحريات الأمنية - بفضل الله -، إلى تحديد هوية المتهمين بإضرام النار، التي نتج عنها الحريق، وعددهم ثلاثة من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، حيث تم القبض عليهم وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد مواصلتها التصدي بعزيمة وإصرار وحزم، لكل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وسلامة المواطنين والمقيمين، كما تحذر مخالفي نظام أمن الحدود - في الوقت ذاته - بأن رجال الأمن سيكونون لهم بالمرصاد في جميع المواقع للقبض عليهم وتطبيق الأنظمة بحقهم.

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أحدث التعليقات

التركي
استحو على انفسكم بالله هذا خبر يتداول ..!!!
زاير
مدينة جازان في خطر من جهة البحر الاحمر والله اعلم.
ام وليد الغامدي
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما وان يرفع عنه ياارب العالمين
القرشي
الإعفاء من ديون البنك يأتي من الديوان الملكي بعد رفع معاملة له وتقديم جميع الاوراق والتقارير التي تثبت عجز المدين من السداد بسبب ظروف خارجة عن إرادته كالمرض او العجز عن العمل وهكذا .
غليس ولد رماح
اللهم إني بلغت اللهم فاشهد

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