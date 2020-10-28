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"المسند" يوضح الفرق بين قوة الزلزال وشدته

Time منذ 47 دقيقة
Views 1548
"المسند" يوضح الفرق بين قوة الزلزال وشدته

عادل الحربي (صدى):
كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند عن الفرق بين قوة الزلزال وشدته، ويأتي ذلك بعدما شعر أهالي منطقة عسير اليوم بهزة أرضية قرب محافظة خميس مشيط.

وقال المسند إن قوة الزلزال المسجلة بمقياس ريختر توضح عن مركز و مكان الزلزال وبؤرته فقط، وهي درجة ثابتة تصف موقفا بعينه، فمثلا عن هزة ‫خميس مشيط قبل قليل مثلاً، ونقول قوته 3.1 درجات.

وأضاف المسند:" لكن شدة الزلزال تختلف، فكلما اقتربنا من نقطة المركز يكون شديداً، والعكس صحيح ".

‏وكانت محطات الشبكة الوطنية بالمركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية، رصدت اليوم هزة أرضية بقوة ٣.١ على مقياس ريختر وعمق ٢.٥ كيلومتر وتبعد ١٠ كيلو متر جنوب خميس مشيط.

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حدوث هزة أرضية قرب خميس مشيط

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أحدث التعليقات

التركي
استحو على انفسكم بالله هذا خبر يتداول ..!!!
زاير
مدينة جازان في خطر من جهة البحر الاحمر والله اعلم.
ام وليد الغامدي
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما وان يرفع عنه ياارب العالمين
القرشي
الإعفاء من ديون البنك يأتي من الديوان الملكي بعد رفع معاملة له وتقديم جميع الاوراق والتقارير التي تثبت عجز المدين من السداد بسبب ظروف خارجة عن إرادته كالمرض او العجز عن العمل وهكذا .
غليس ولد رماح
اللهم إني بلغت اللهم فاشهد

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