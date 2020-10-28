ميسي يستقبل استقالة بارتوميو بابتسامة عريضة

وكالات (صدى):
رصدت عدسات المصورين عودة الابتسامة لميسي بعد استقالة رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو والذي استقال أمس الثلاثاء.
وكان ميسي يعيش في حالة سيئة مؤخرًا بين أسوار نادي برشلونة؛ حيث كان وجهه دائمًا عابثًا.
واستقال رئيس النادي بالأمس وقال في مؤتمر صحفي: "أظهر أمامكم اليوم من أجل أن أعلمكم باستقالتي بالإضافة إلى سائر أفراد مجلس الإدارة إنه قرار مدروس وهادئ حظي بموافقة جميع المساهمين".
وكان بارتوميو، المستهدف بتصويت لسحب الثقة منه، نفى الاثنين في مؤتمر صحفي تفكيره في الاستقالة من منصبه، معللا قراره بأنه "سيكون أسوأ وقت للتخلي عن برشلونة".