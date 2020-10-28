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ميسي يستقبل استقالة بارتوميو بابتسامة عريضة

Time منذ 30 دقيقة
Views 1490
ميسي يستقبل استقالة بارتوميو بابتسامة عريضة

وكالات (صدى):
رصدت عدسات المصورين عودة الابتسامة لميسي بعد استقالة رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو والذي استقال أمس الثلاثاء.

وكان ميسي يعيش في حالة سيئة مؤخرًا بين أسوار نادي برشلونة؛ حيث كان وجهه دائمًا عابثًا.

واستقال رئيس النادي بالأمس وقال في مؤتمر صحفي: "أظهر أمامكم اليوم من أجل أن أعلمكم باستقالتي بالإضافة إلى سائر أفراد مجلس الإدارة إنه قرار مدروس وهادئ حظي بموافقة جميع المساهمين".

وكان بارتوميو، المستهدف بتصويت لسحب الثقة منه، نفى الاثنين في مؤتمر صحفي تفكيره في الاستقالة من منصبه، معللا قراره بأنه "سيكون أسوأ وقت للتخلي عن برشلونة".

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أحدث التعليقات

التركي
استحو على انفسكم بالله هذا خبر يتداول ..!!!
زاير
مدينة جازان في خطر من جهة البحر الاحمر والله اعلم.
ام وليد الغامدي
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما وان يرفع عنه ياارب العالمين
القرشي
الإعفاء من ديون البنك يأتي من الديوان الملكي بعد رفع معاملة له وتقديم جميع الاوراق والتقارير التي تثبت عجز المدين من السداد بسبب ظروف خارجة عن إرادته كالمرض او العجز عن العمل وهكذا .
غليس ولد رماح
اللهم إني بلغت اللهم فاشهد

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