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براءة مُسعف قتل مريضة بعد أن ذهب في النوم أثناء القيادة

الأخبار
Time منذ 11 دقيقة
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براءة مُسعف قتل مريضة بعد أن ذهب في النوم أثناء القيادة

ترجمة سلسبيل سعيد (صدى):
أصدرت محكمة استرالية، حكمًا يقضي ببراءة مسعف ذهب في النوم وهو خلف عجلة القيادة، مما أسفر عن مقتل المريضة التي كانت معه في سيارة الإسعاف.

وفي التفاصيل التي ترجمتها "صدى" عن صحيفة "الديلي ميل البريطانية"، نام المسعف أثناء قيادة سيارته الإسعاف ، مما تسبب في حادث مروري، أسفر عن مقتل امرأة تبلغ 48 عامًا، كانت تُنقل إلى المستشفى في أديليد.

وحكمت المحكمة ببراءة المسعف؛ بعد أن أشار المحامي إلى أنه موكله عمل 11 وردية في الـ 12 يومًا السابقة ، بما في ذلك أربع نوبات ليلية في الأيام الخمسة التي سبقت الحادث.

وتطوع المسعف للعمل الإضافي في الأيام التي سبقت وقوع الحادث، وكشفت التحقيقات أنه كان لا يقود تحت تأثير المخدر.

وقال المحامي إن موكله كان يعاني من انقطاع النفس النومي غير المشخص في ذلك الوقت؛ لذلك نام فجأة دون سابق إنذار.

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أحدث التعليقات

عادل عبدالحي حمزة
وقال المحامي إن موكله كان يعاني من انقطاع النفس النومي غير المشخص في ذلك الوق؛ لذلك نام فجأة دون سابق إنذار. في ذالك القت وليس الوة باقي حرف التاء
يحي العبدلي
الكلاب دوم تمبح على اسيدها وابن الجرواوالذيب يمبح
عادل عبدالحي حمزة
وأوضح الفيديو، أن الشريين كانا يسيران في مقبرة فارغة لأسباب مجهوله، في حين يُمسك كل منهما بمشعل إضاءة. الشرطيين وليس الشريين باقي حرف الطاء
دكتور رايق بن فايق
لايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن مهما كانت الظروف الصعبة لايوجد مبرر لسلب والنهب وأخذ أموال الناس ولاكن قلة الدين وسوء التربية اجتمعت في هؤلاء المجرمين
يحي العبدلي
نعم الذيب اوالجرا من الكلب 🐶 تنبح دوم

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