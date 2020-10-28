براءة مُسعف قتل مريضة بعد أن ذهب في النوم أثناء القيادة

ترجمة سلسبيل سعيد (صدى):
أصدرت محكمة استرالية، حكمًا يقضي ببراءة مسعف ذهب في النوم وهو خلف عجلة القيادة، مما أسفر عن مقتل المريضة التي كانت معه في سيارة الإسعاف.
وفي التفاصيل التي ترجمتها "صدى" عن صحيفة "الديلي ميل البريطانية"، نام المسعف أثناء قيادة سيارته الإسعاف ، مما تسبب في حادث مروري، أسفر عن مقتل امرأة تبلغ 48 عامًا، كانت تُنقل إلى المستشفى في أديليد.
وحكمت المحكمة ببراءة المسعف؛ بعد أن أشار المحامي إلى أنه موكله عمل 11 وردية في الـ 12 يومًا السابقة ، بما في ذلك أربع نوبات ليلية في الأيام الخمسة التي سبقت الحادث.
وتطوع المسعف للعمل الإضافي في الأيام التي سبقت وقوع الحادث، وكشفت التحقيقات أنه كان لا يقود تحت تأثير المخدر.
وقال المحامي إن موكله كان يعاني من انقطاع النفس النومي غير المشخص في ذلك الوقت؛ لذلك نام فجأة دون سابق إنذار.