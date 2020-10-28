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"المالية" تكشف عن قيمة العجز في ميزانية الربع الثالث 

Time منذ ساعة
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"المالية" تكشف عن قيمة العجز في ميزانية الربع الثالث 

الرياض (صدى):
كشفت وزارة المالية عن قيمة العجز في ميزانية الربع الثالث من العام الجاري.

وأوضحت وزارة المالية أن المملكة سجلت عجزا في الميزانية 40.768 مليار ريال " 10.87 مليار دولار " في الربع الثالث من العام الجاري.

وأبانت وزارة المالية أن الإيرادات بلغت 215.577 مليار ريال والمصروفات 256.345 مليار ريال في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر.

ولفتت الأرقام إلى تراجع عجز الميزانية بالمملكة 62% في الربع الثالث، مقارنة مع مستويات العجز في الربع الثاني، حيث بلغت قيمة الإيرادات النفطية في الربع الثالث 92.5 مليار ريال، مقابل 95.7 مليار ريال، في الربع السابق.

وبلغ إجمالي قيمة الإيرادات النفطية في التسعة أشهر الأولى من 2020، نحو 317 مليار ريال، كما بلغت قيمة الإيرادات غير النفطية في الربع الثالث 122.9 مليار ريال، مقابل 38.2 مليار ريال، في الربع الثاني، فيما بلغت قيمتها في التسعة أشهر الأولى من العام 224.55 مليار ريال.

وسجلت الإيرادات غير النفطية قفزة في الربع الثالث بنسبة 63%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

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أحدث التعليقات

التركي
استحو على انفسكم بالله هذا خبر يتداول ..!!!
زاير
مدينة جازان في خطر من جهة البحر الاحمر والله اعلم.
ام وليد الغامدي
اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه شفاء لا يغادر سقما وان يرفع عنه ياارب العالمين
القرشي
الإعفاء من ديون البنك يأتي من الديوان الملكي بعد رفع معاملة له وتقديم جميع الاوراق والتقارير التي تثبت عجز المدين من السداد بسبب ظروف خارجة عن إرادته كالمرض او العجز عن العمل وهكذا .
غليس ولد رماح
اللهم إني بلغت اللهم فاشهد

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