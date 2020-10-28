رئيس برشلونة المستقيل يُفجر مفاجأة بشأن الدوري الأوروبي الممتاز.. و"يويفا" غاضب

وكالات (صدى):
فجّر رئيس نادي برشلونة المستقيل جوزيب مايا بارتوميو، مفاجأة كبيرة خلال إعلان استقالته أمس الثلاثاء، وهي إمكانية مشاركة برشلونة في دوري جديد.
وقال بارتوميو في بيان الاستقالة: "يمكنني الإعلان عن بعض الأخبار غير العادية. بالأمس قبلنا اقتراحًا للمشاركة في دوري السوبر الأوروبي في المستقبل، والذي سيضمن الاستدامة المالية للنادي في المستقبل"
واعتبر موقع (4 4 2) البريطاني في تقرير ترجمته "صدى"، أن هذا التصريح بمثابة قنبلة سقطت بشكل غير متوقع، وأول اعتراف رسمي بمناقشة الدوري الأوروبي الممتاز، التي أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن رفضها.
فكرة الدوري الأوروبي الممتاز
وتشمل الفكرة أن يتم إنشاء دوري جديد يضم حوالي 18 ناديًا من جميع أنحاء أوروبا لخوض منافسات دوري أوروبي ممتاز، في حين لن تهبط الفرق المتدنية ولن تصعد فرق إلى الدوري الممتاز في البلدان المشاركة.
ويعد نظام "الامتياز" هذا شائعًا في الرياضات الأمريكية، إذ تعمل الدوريات الرئيسية لكرة القدم وكرة السلة NBA وكرة القدم الشبكية NFL على بطولات دوري مغلقة.
وعُقدت مباحثات مع ليفربول ومانشستر يونايتد من بريطانيا بشأن المشاركة في هذا الدوري، بالإضافة إلى برشلونة، ومن المرجح أن تُعقد المباحثات أيضًا مع باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ وريال مدريد ويوفنتوس.
لماذا يمكن أن يُقام الدوري الأوروبي الممتاز بالفعل؟
ازياد حدة مناقشة إقامة هذا الدوري خلال العامين الماضيين زادت من جدية حدوث هذا الأمر، بالإضافة إلى مناقشات حول "تعديلاتفي دوري أبطال أوروبا"، إذ أنه في مارس الماضي عقدت بعض الأندية الكبرى في أوروبا محادثات خاصة حول هذا الموضوع، وبحسب ما ورد ناقشت مقترحات لشكل دوري موسع والهبوط والصعود، وحتى مباريات نهاية الأسبوع (على الرغم من رفض هذه النقطة الأخيرة).
وقد يكون الافتقار المتزايد للمنافسة في البطولات المحلية الكبرى في أوروبا حافزًا للانفصال، حيث فاز يوفنتوس بآخر تسعة ألقاب إيطالية، وبايرن ميونيخ بآخر ثمانية ألقاب ألمانية، وباريس سان جيرمان سبعة من آخر ثمانية ألقاب فرنسية ، وسيطرت فرق الكلاسيكو في إسبانيا دون انقطاع تقريبا لعقود (ريال مدريد وبرشلونة).
وبدون مزيد من الإثارة والمنافسة في مسابقات بلدانهم الأصلية، ستتضاءل عائدات التلفزيون.
رفض اليويفا
أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن هذا الدوري سيكون "ممل حتما"، كما أنه لم يشارك في هذه المحادثات.
وقال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي كان من المفترض أنه يقف وراءه بأنه "غير مهتم" .
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