القبض على 5 مقيمين تورطوا بالمتاجرة بشرائح الاتصال في الرياض

سعيد العجل (صدى):
ألقت شرطة منطقة الرياض اليوم الاربعاء القبض على خمسة مقيمين تورطوا بالمتاجرة بشرائح الاتصال لشركات اتصالات محلية.
ومن جانبه، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية - بفضل الله - تمكنت من القبض على خمسة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية في العقدين الثالث والخامس من العمر، تورطوا بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من مقرِّ عملهم بأحد المتاجر بمدينة الرياض وكراً لارتكاب جرائمهم.
وأوضح الرائد خالد الكريديس أنه تم ضبط بحوزتهم (2278) شريحة لشركات مشغلة للاتصالات بالمملكة، و (29) جهاز قارئ بيانات و (22) جهاز جوال و (4) أجهزة قارئ للبصمات.
وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.