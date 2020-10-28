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القبض على 5 مقيمين تورطوا بالمتاجرة بشرائح الاتصال في الرياض

Time منذ 48 دقيقة
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القبض على 5 مقيمين تورطوا بالمتاجرة بشرائح الاتصال في الرياض

سعيد العجل (صدى):
ألقت شرطة منطقة الرياض اليوم الاربعاء القبض على خمسة مقيمين تورطوا بالمتاجرة بشرائح الاتصال لشركات اتصالات محلية.

ومن جانبه، صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية - بفضل الله - تمكنت من القبض على خمسة مقيمين من الجنسية البنجلاديشية في العقدين الثالث والخامس من العمر، تورطوا بالمتاجرة بشرائح الاتصال بعد تسجيلها بهويات مواطنين ومقيمين دون علمهم، متخذين من مقرِّ عملهم بأحد المتاجر بمدينة الرياض وكراً لارتكاب جرائمهم.

وأوضح الرائد خالد الكريديس أنه تم ضبط بحوزتهم (2278) شريحة لشركات مشغلة للاتصالات بالمملكة، و (29) جهاز قارئ بيانات و (22) جهاز جوال و (4) أجهزة قارئ للبصمات.

وجرى إيقافهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

يحي العبدلي
الكلاب دوم تمبح على اسيدها وابن الجرواوالذيب يمبح
عادل عبدالحي حمزة
وأوضح الفيديو، أن الشريين كانا يسيران في مقبرة فارغة لأسباب مجهوله، في حين يُمسك كل منهما بمشعل إضاءة. الشرطيين وليس الشريين باقي حرف الطاء
دكتور رايق بن فايق
لايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن مهما كانت الظروف الصعبة لايوجد مبرر لسلب والنهب وأخذ أموال الناس ولاكن قلة الدين وسوء التربية اجتمعت في هؤلاء المجرمين
يحي العبدلي
نعم الذيب اوالجرا من الكلب 🐶 تنبح دوم
عادل عبدالحي حمزة
منسوبيهم وليس منسوبهم

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