شاهد.. بيروفية: "كاريلو على بُعد خطوة من تحقيق بطولة جديدة مع الهلال"

طلال الغامدي (صدى):
أصبح لاعب نادي الهلال، البيروفي أندريه كاريلو، على بُعد خطوة واحدة من الحصول على لقب جديد مع الزعيم.
وكشفت صحيفة ليبيرو البيروفية، أن "كاريلو" سيشارك في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مع الهلال، بعد تأهله أمس الثلاثاء، على حساب نادي أبها.
وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته "صدى":"هذه المرة اعتمد الهلال على الثنائي سيباستيان جيوفينكو - أندريه كاريلو لقيادة الهجوم وقام كلاهما بالمهمة بشكل رائع ".
وأضافت: "لم يتمكن أندريه كاريلو من الوصول إلى المرمى هذه المرة وتم تغييره فقط بعد 90 دقيقة من اللعب".
ولفتت إلى أن كاريلو قد بلغ موسمه الثالث مع الهلال، وتمكن من الاحتفال بعدد من الألقاب طوال فترته مع الزعيم.
وتابعت:"في موسمه الأول توج بطلاً لكأس السوبر، واحتفل كذلك بالبطولة المحلية، ودوري أبطال آسيا".
ويستمر عقد كاريلو مع الهلال حتى 30 يونيو 2023، فيما توقعت الصحيفة أن اللاعب لن يغادر الفريق حتى هذا الوقت.