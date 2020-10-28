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شاهد.. بيروفية: "كاريلو على بُعد خطوة من تحقيق بطولة جديدة مع الهلال"

Time منذ ساعة
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شاهد.. بيروفية: "كاريلو على بُعد خطوة من تحقيق بطولة جديدة مع الهلال"

طلال الغامدي (صدى):
أصبح لاعب نادي الهلال، البيروفي أندريه كاريلو، على بُعد خطوة واحدة من الحصول على لقب جديد مع الزعيم.

وكشفت صحيفة ليبيرو البيروفية، أن "كاريلو" سيشارك في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين مع الهلال، بعد تأهله أمس الثلاثاء، على حساب نادي أبها.

وقالت الصحيفة في تقرير ترجمته "صدى":"هذه المرة اعتمد الهلال على الثنائي سيباستيان جيوفينكو - أندريه كاريلو لقيادة الهجوم وقام كلاهما بالمهمة بشكل رائع ".

وأضافت: "لم يتمكن أندريه كاريلو من الوصول إلى المرمى هذه المرة وتم تغييره فقط بعد 90 دقيقة من اللعب".

ولفتت إلى أن كاريلو قد بلغ موسمه الثالث مع الهلال، وتمكن من الاحتفال بعدد من الألقاب طوال فترته مع الزعيم.

وتابعت:"في موسمه الأول توج بطلاً لكأس السوبر، واحتفل كذلك بالبطولة المحلية، ودوري أبطال آسيا".

ويستمر عقد كاريلو مع الهلال حتى 30 يونيو 2023، فيما توقعت الصحيفة أن اللاعب لن يغادر الفريق حتى هذا الوقت.

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أحدث التعليقات

يحي العبدلي
الكلاب دوم تمبح على اسيدها وابن الجرواوالذيب يمبح
عادل عبدالحي حمزة
وأوضح الفيديو، أن الشريين كانا يسيران في مقبرة فارغة لأسباب مجهوله، في حين يُمسك كل منهما بمشعل إضاءة. الشرطيين وليس الشريين باقي حرف الطاء
دكتور رايق بن فايق
لايسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن مهما كانت الظروف الصعبة لايوجد مبرر لسلب والنهب وأخذ أموال الناس ولاكن قلة الدين وسوء التربية اجتمعت في هؤلاء المجرمين
يحي العبدلي
نعم الذيب اوالجرا من الكلب 🐶 تنبح دوم
عادل عبدالحي حمزة
منسوبيهم وليس منسوبهم

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