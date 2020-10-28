مدرب مفاجأة قد يقود النصر أمام الهلال

نواف السالم (صدى):
يبحث مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، عن مدرب جديد، لخلافة البرتغالي روي فيتوريا، رغم التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
وكشف موقع "One Football"، أن الهدف الأول لإدارة النصر، لخلافة فيتوريا، كان التعاقد مع المدرب الأرجنتيني خورخي سامبولي، والذي رفض العرض رسميًا، لافتًا إلى أن هناك خيارين جديدين؛ وهما: "أودير هيلمان (مدرب فلومينينسي)، روجيريو سيني (المدير الفني لنادي فورتاليزا)"، بعد فشل التعاقد مع سامبولي.
وأكد الموقع، أن النصر دخل في مفاوضات رسمية مع المدربين الاثنين، لتعيين أحدهما على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة، فيما يستعد النصر لمباريات نارية في شهر نوفمبر القادم، حيث سيلتقي مع الهلال "مرتين"، يوم 24 "في الجولة الخامسة من مسابقة دوري المحترفين"، ويوم 28 في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.