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القبض على شخصين تورطا في الاعتداء على متجر تموينات باستخدام السلاح بالرياض

Time منذ 20 دقيقة
Views 1326
القبض على شخصين تورطا في الاعتداء على متجر تموينات باستخدام السلاح بالرياض

سعيد العجل (صدى):
تمكنت شرطة منطقة الرياض اليوم الاربعاء، من القبض على شخصين تورطا بالاعتداء على متجر تموينات وتهديد العاملين فيه والاستيلاء على مبالغ مالية وبضائع تحت تهديد السلاح.

ومن جانبه ، صَرّحَ مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن فرق إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض تمكنت - بفضل الله - من القبض على (مواطِنين اثنين في العقد الثالث من العمر)، تورطا بالاعتداء على متجر تموينات وتهديد العاملين فيه والاستيلاء على مبالغ مالية وبضائع تحت تهديد السلاح الأبيض.

وقد جرى إيقافهما واتخاذ بحقهما كافة الإجراءات النظامية لإحالتهما إلى النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
السواق مربوش ومخترش ..
ابو محمد 😎 ✍️
فزعة غير موفقه ..
دآنـــــــہہ
يد ما تمسها النار ياربي 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
ابو محمد 😎 ✍️
الله اعلم .. .. يمكن نوع من انواع الحيوانات ، غير معروف والصوت لهما غير مألوف ..
ابو محمد 😎 ✍️
وهل صدقوا من قبل في مثل هذه الامور ........!!؟ .. قناة خرق الخنزيره ، مثل المنجمون ، كذبوا ولو صدقوا ..

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