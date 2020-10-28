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بالصورة.. فضح إصرار الجزيرة على تزييف الحقائق رغم تكذيبها منذ عدة أعوام

Time منذ 38 دقيقة
Views 1486
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بالصورة.. فضح إصرار الجزيرة على تزييف الحقائق رغم تكذيبها منذ عدة أعوام

ماجد القزيز (صدى):
أكد الحساب الرسمي لمبادرة "اليابان بالعربي" على كذب وإدعاءات قناة الجزيرة القطرية، التي تصر على نسب صورة من الحزب الشيوعي الصيني للبرلمان الياباني .

وقال "اليابان بالعربي " : من الغريب أن تظل الصورة كل تلك المدة دون إزالتها رغم توضيح أنها ليست في اليابان ولا علاقة لها بالبرلمان الياباني، وأنها في قاعة الشعب الكبرى للحزب الشيوعي الصيني كما سبق التوضيح منذ أكثر من 4 سنوات!

وكانت تلك الصورة بالفعل منتشرة بشكل واسع ومنسوبة كذباً للبرلمان الياباني رغم التوضيخ بخطأها ، مما يدل على عدم المصداقية أو تطبيق تلك القناة الممنهجة أبسط قواعد المهنية .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
السواق مربوش ومخترش ..
ابو محمد 😎 ✍️
فزعة غير موفقه ..
دآنـــــــہہ
يد ما تمسها النار ياربي 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
ابو محمد 😎 ✍️
الله اعلم .. .. يمكن نوع من انواع الحيوانات ، غير معروف والصوت لهما غير مألوف ..
ابو محمد 😎 ✍️
وهل صدقوا من قبل في مثل هذه الامور ........!!؟ .. قناة خرق الخنزيره ، مثل المنجمون ، كذبوا ولو صدقوا ..

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