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تسمية الجولات الثلاث القادمة من دوري المحترفين بأسماء تلائم قمة العشرين

Time منذ 44 دقيقة
Views 1427
تسمية الجولات الثلاث القادمة من دوري المحترفين بأسماء تلائم قمة العشرين

ماجد محمد (صدى):
وجه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأربعاء، بتسمية الجولات الثلاث المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأتي ذلك لتكون: الجولة الثالثة: جولة رئاسة العشرين، بينما الجولة الرابعة: جولة لنلهم العالم بقمتنا، أما الجولة الخامسة: جولة قمة الرياض.

وعلق وزير الرياضة، قائلًا: " ‏كلنا فخر واعتزاز برئاسة المملكة لمجموعة العشرين هذا العام.. وبهذه المناسبة فقد تم التنسيق مع رابطة دوري المحترفين لتسمية الجولات الثلاث القادمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بما يتواكب مع استضافة هذه القمة ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
السواق مربوش ومخترش ..
ابو محمد 😎 ✍️
فزعة غير موفقه ..
دآنـــــــہہ
يد ما تمسها النار ياربي 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻
ابو محمد 😎 ✍️
الله اعلم .. .. يمكن نوع من انواع الحيوانات ، غير معروف والصوت لهما غير مألوف ..
ابو محمد 😎 ✍️
وهل صدقوا من قبل في مثل هذه الامور ........!!؟ .. قناة خرق الخنزيره ، مثل المنجمون ، كذبوا ولو صدقوا ..

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