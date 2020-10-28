تسمية الجولات الثلاث القادمة من دوري المحترفين بأسماء تلائم قمة العشرين

ماجد محمد (صدى):
وجه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأربعاء، بتسمية الجولات الثلاث المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويأتي ذلك لتكون: الجولة الثالثة: جولة رئاسة العشرين، بينما الجولة الرابعة: جولة لنلهم العالم بقمتنا، أما الجولة الخامسة: جولة قمة الرياض.
وعلق وزير الرياضة، قائلًا: " كلنا فخر واعتزاز برئاسة المملكة لمجموعة العشرين هذا العام.. وبهذه المناسبة فقد تم التنسيق مع رابطة دوري المحترفين لتسمية الجولات الثلاث القادمة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بما يتواكب مع استضافة هذه القمة ".