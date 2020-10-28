الأعداد السابقة للصحيفة

إنقاذ حياة عامل خمسيني بعد إختراق مقذوف مسماري لوجهه

Time منذ 15 دقيقة
Views 1273
إنقاذ حياة عامل خمسيني بعد إختراق مقذوف مسماري لوجهه

الرياض (صدى):
نجح الفريق الطبي بمدينة الملك سعود الطبية في إنقاذ حياة عامل خمسيني بعد أن ارتدً على وجهه مقذوف مسماري يُستعمل في البناء فاخترق وجهه بطول 6 سم .

وأكد الدكتور بندر القحطاني رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة أن المصاب خمسيني ويعمل في البناء حيث كان المقذوف يستخدم في الخرسانات لكنه أصاب وجهه أثناء العمل وتحديداً من تحت الوجنة حتى اقترب من الفقرات العنقية العليا والمخ وكاد أن يقترب من شريان حبل الوريد .

وقال أنه تم توجيه المصاب مباشرة لغرفة العمليات وإجراء الجراحة التي تكللت بالنجاح – ولله الحمد – وخرج العامل متعافي .

Time واتساب

أحدث التعليقات

زائر
هذا الغطاء ينكب ام السيارة ويخدش البويه حقه السيارة عند شيله
عبدالعزيز
كل شيء ممكن بعد ٢٠١٥ حسبي الله ونعم الوكيل بس
ديقو كوستا
وضح هه
ديقو كوستا
وضح هه
ديقو كوستا
وضح هه

أخر الأخبار

بالفيديو.. امرأة تتعرض لـ «الصعق الكهربائي»‏ على متن طائرة بسبب تصرفاتها
بالفيديو.. امرأة تتعرض لـ «الصعق الكهربائي»‏ على متن طائرة بسبب تصرفاتها
Time منذ 10 دقائق Views 44
إنقاذ حياة عامل خمسيني بعد إختراق مقذوف مسماري لوجهه
إنقاذ حياة عامل خمسيني بعد إختراق مقذوف مسماري لوجهه
Time منذ 15 دقيقة Views 1273
طريقة إصدار بطاقة تشغيل مركبات النقل وغرامة 5000 ريال لمن لا يلتزم بها
طريقة إصدار بطاقة تشغيل مركبات النقل وغرامة 5000 ريال لمن لا يلتزم بها
Time منذ 20 دقيقة Views 1378
دراسة: معدلات الوفاة بين المطلقين أكثر من المتزوجين
دراسة: معدلات الوفاة بين المطلقين أكثر من المتزوجين
Time منذ 25 دقيقة Views 1108
وظيفة إدارية شاغرة بشركة سامسونج
وظيفة إدارية شاغرة بشركة سامسونج
Time منذ 30 دقيقة Views 1352
أضرار التناول المفرط للعرقسوس
أضرار التناول المفرط للعرقسوس
Time منذ 35 دقيقة Views 1158
«التحالف»‏ يدمر عددا من الطائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة
«التحالف»‏ يدمر عددا من الطائرات بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة
Time منذ 40 دقيقة Views 1443
«المرور»‏ يعيد التأكيد على الالتزام بالإشارات التنظيمية
«المرور»‏ يعيد التأكيد على الالتزام بالإشارات التنظيمية
Time منذ 45 دقيقة Views 1455
تغريم امرأة 15 ألف درهم بسبب جملة " انت قليل الأدب ووقح
تغريم امرأة 15 ألف درهم بسبب جملة " انت قليل الأدب ووقح
Time منذ 55 دقيقة Views 427
بالفيديو.. لحظة سقوط رجل في حفرة صرف صحي مليئة بالفئران
بالفيديو.. لحظة سقوط رجل في حفرة صرف صحي مليئة بالفئران
Time منذ ساعة Views 421