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"حقوق الإنسان" : الهيئة تتابع وترصد الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة

Time منذ ساعة
Views 1199
"حقوق الإنسان" : الهيئة تتابع وترصد الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة

محمد السعران (صدى):
أكدت المتحدث الرسمي باسم هيئة حقوق الإنسان نورة الحقباني أن الهيئة تتابع وترصد مستوى الخدمات التي تقدم لذوي الإعاقة والعمل الذي تقوم به الجهات والمرافق من أجل تمكين هذه الفئة وإدماجهم.

وشددت أن هناك بعض أوجه القصور فيما يتعلق بالعناية بذوي الإعاقة بشكل أفضل عند سفرهم أو ممارستهم لحياتهم اليومية، وأن ذلك يجعلنا جميعاً أمام مسؤوليات أكبر أمام تمكينهم من حقوقهم.

وبينت أن الدولة تكفل حقوق ذوي الإعاقة في كافة المجالات عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين.

واختتمت الحقباني تصريحها بالتأكيد على أن الإعاقة جزءٌ من التنوع والطبيعة البشرية ويجب تهيئة جميع البيئات والوسائل والأماكن من حيث معايير ومتطلبات الوصول الشامل.

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أحدث التعليقات

زائر
هذا الغطاء ينكب ام السيارة ويخدش البويه حقه السيارة عند شيله
عبدالعزيز
كل شيء ممكن بعد ٢٠١٥ حسبي الله ونعم الوكيل بس
ديقو كوستا
وضح هه
ديقو كوستا
وضح هه
ديقو كوستا
وضح هه

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