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طريقة إصدار بطاقة تشغيل مركبات النقل وغرامة 5000 ريال لمن لا يلتزم بها

Time منذ 19 دقيقة
Views 1378
طريقة إصدار بطاقة تشغيل مركبات النقل وغرامة 5000 ريال لمن لا يلتزم بها

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للنقل اليوم الأربعاء بعض المعلومات الهامة عن بطاقة تشغيل مركبات النقل التي تصدرها الهيئة للتصريح لمركبة النقل أو التأجير بالعمل في أي الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة .

وأكدت أن هذه الوثيقة تتضمن رقم البطاقة وتاريخ الإصدار والإنتهاء ونوع النشاط وبيانات ترخيص النقل " إن وجد " للمنشآت ، وبيانات المالك والمستخدم وبيانات المركبة .

وحول طريقة إصدارها ، أكدت أنها تصدر من خلال " بوابة النقل " الإلكترونية ، ويجب توفر الشروط التالية :

1- أن يكون ترخيص النقل للمنشأة ساري المفعول " إن وجد " .

2- أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول .

3- أن يكون نوع تسجيل المركبة وفق المعتمد حسب نوع النشاط .

4- أن تكون شهادة الفحص الفني الدوري للمركبة سارية المفعول .

5- أن تكون وثيقة التأمين على المركبة سارية المفعول .

6- أن تكون المركبة مطابقة للمواصفات والشروط والتجهيزات الفنية المعتمدة .

7- سداد الغرامات " إن وجدت " .

ونبهت الهيئة بغرامة 5000 ريال عند تشغيل مركبة النقل بدون بطاقة التشغيل ، وتعتبر جميع المركبات المستخدمة في أنشطة النقل البري المختلفة عدا تلك المسجلة خصوصي والمصرح لقائدها بالعمل في نشاط التوجيه .

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أحدث التعليقات

زائر
هذا الغطاء ينكب ام السيارة ويخدش البويه حقه السيارة عند شيله
عبدالعزيز
كل شيء ممكن بعد ٢٠١٥ حسبي الله ونعم الوكيل بس
ديقو كوستا
وضح هه
ديقو كوستا
وضح هه
ديقو كوستا
وضح هه

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