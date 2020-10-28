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الإطاحة بعدد من قائدي المركبات المخالفين في جدة

Time منذ ساعة
Views 1680
الإطاحة بعدد من قائدي المركبات المخالفين في جدة

جدة (صدى):
تمكنت الإدارة العامة للمرور في محافظة جدة، من إلقاء القبض على عدد من قائدي المركبات لارتكابهم مخالفات مرورية متنوعة.

وضبطت إدارة المرور، شخص يقود المركبة بسرعة عالية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، كما شملت المخالفات السرعة والتفحيط وقطع إشارة والقيادة بدون لوحات وتركيب أجهزة أمنية وتسابق والوقوف بمواقف ذوي الاحتياجات الخاصة ونشر المخالفات عبر مواقع التواصل.

وأكدت أنه تم إحالة جميع المخالفين إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام، محذرة من بعض التصرفات التي تشتت الذهن أثناء قيادة المركبة؛ داعية إلى تجنبها حفاظًا على سلامة الجميع.

وتشمل تلك التصرفات التي قد تعرض حياة قائد المركبة والآخرين للخطر تشمل ما يلي: الانشغال مع بقية ركاب المركبة، تأمل المناظر الخارجية، محاولة الوصول إلى غرض ما داخل المركبة، كذلك استخدام الهاتف الجوال.

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أحدث التعليقات

زائر
هذا الغطاء ينكب ام السيارة ويخدش البويه حقه السيارة عند شيله
عبدالعزيز
كل شيء ممكن بعد ٢٠١٥ حسبي الله ونعم الوكيل بس
ديقو كوستا
وضح هه
ديقو كوستا
وضح هه
ديقو كوستا
وضح هه

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