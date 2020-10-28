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الغذاء والدواء: غرامة تصل إلى 5 مليون ريال للمعلنين عن منتجات تجميلية غير مدرجة

Time منذ 17 دقيقة
Views 1210
الغذاء والدواء: غرامة تصل إلى 5 مليون ريال للمعلنين عن منتجات تجميلية غير مدرجة

الرياض (صدى):
حذرت هيئة الغذاء والدواء اليوم الأربعاء ، المنشآت من استخدام أعلاف تحتوي على مواد سامة أو مضرة مما يعد تجاوز للأنظمة ويعرض المنشأة للعقوبة .

وأكدت " الغذاء والدواء " أن المنشأة التي تستخدم أعلاف سامة أو مضرة ما يسبب ضرر على صحة الحيوان أو الصحة العامة تُعاقب بغرامة 200 ألف ريال مع إتلاف الأعلاف وقد تصل الغرامة إلى مليون ريال .

كما حذرت من الإعلان عن منتج تجميلي غير مدرج أو مخالف ، حيث يُعاقب كل من يقوم بالإعلان والترويج عن منتج تجميلي غير مدرج أو مخالف لضوابط وشروط الدعاية والإعلان بغرامة تصل إلى 5 ملايين ريال .

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أحدث التعليقات

fares
الله يقرفهم وجع كيف عايشين
fares
جيل هذي الايام ينخاف منهم بالفعل الله يستر بس
7up
اشمه
تركي ابن حميد
ليس بعد الكفر ذنب ...
الجنتل
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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