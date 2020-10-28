وظائف تقنية وإدارية شاغرة في شركة السوق المالية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة السوق المالية (تداول)، عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة على أن يكون العمل بمقر الشركة (بالرياض) لحملة البكالوريوس فأعلى مع الخبرة.
وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: قائد فريق الرقابة المالية (Financial Control Team Leader): بكالوريوس فأعلى تخصص (مالية/ محاسبة/ إدارة أعمال) مع خبرة سابقة في مجال الرقابة المالية، فضلًا عن مطور برامج رئيسي (Software Lead Developer) بكالوريوس (علوم حاسب/ هندسة حاسب/ هندسة برمجيات) أو ما يعادلهم مع خبرة سابقة في نفس المجال.
واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، ولديه خبرة سابقة في نفس المجال ، كذلك يشترط إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، بينما يبدأ التقديم اليوم بتاريخ : 1442/3/10هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب من خلال موقع لينكد إن لخدمات التوظيف عبرالرابط التالي:
1- مطور برامج رئيسي: هنا
2- قائد فريق الرقابة المالية: هنا