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وظائف تقنية وإدارية شاغرة في شركة السوق المالية

Time منذ 22 دقيقة
Views 1258
وظائف تقنية وإدارية شاغرة في شركة السوق المالية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة السوق المالية (تداول)، عن توفر وظائف إدارية وتقنية شاغرة على أن يكون العمل بمقر الشركة (بالرياض) لحملة البكالوريوس فأعلى مع الخبرة.

وأوضحت أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: قائد فريق الرقابة المالية (Financial Control Team Leader): بكالوريوس فأعلى تخصص (مالية/ محاسبة/ إدارة أعمال) مع خبرة سابقة في مجال الرقابة المالية، فضلًا عن مطور برامج رئيسي (Software Lead Developer) بكالوريوس (علوم حاسب/ هندسة حاسب/ هندسة برمجيات) أو ما يعادلهم مع خبرة سابقة في نفس المجال.

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ، ولديه خبرة سابقة في نفس المجال ، كذلك يشترط إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة، بينما يبدأ التقديم اليوم بتاريخ : 1442/3/10هـ عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب من خلال موقع لينكد إن لخدمات التوظيف عبرالرابط التالي:

1- مطور برامج رئيسي: هنا

2- قائد فريق الرقابة المالية: هنا

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أحدث التعليقات

fares
الله يقرفهم وجع كيف عايشين
fares
جيل هذي الايام ينخاف منهم بالفعل الله يستر بس
7up
اشمه
تركي ابن حميد
ليس بعد الكفر ذنب ...
الجنتل
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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