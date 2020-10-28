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بالصور.. زفاف حفيد رئيس الإمارات من ابنة الشيخ طحنون بن زايد

Time منذ 32 دقيقة
Views 1590
بالصور.. زفاف حفيد رئيس الإمارات من ابنة الشيخ طحنون بن زايد

أبو ظبي (صدى):
احتفل الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان حفيد رئيس دولة الإمارات بزفافه من ابنة عمه الشيخة فاطمة بنت طحنون بن زايد مستشار الأمن الوطني في الإمارات.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد محدود من الشخصيات بسبب الإجراءات الإحترازية لفيروس كورونا .

وقدم نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد، تهانيه للعروسين وشارك في الزفاف عبر التواصل المرئي .

كما قدم ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، تهنئته للعروسين عبر الاتصال المرئي .

وقال عبر حسابه على " تويتر " : أبارك لابني الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة وابنتي الشيخة فاطمة بنت طحنون بن زايد زواجهما الميمون، وأتمنى لهما حياة سعيدة ..سررت بالتواصل المرئي بهذه المناسبة الطيبة مع أهل العروسين.. وأسأل الله تعالى أن يبارك للجميع بالخير والفرح والسرور .

 

 

 

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أحدث التعليقات

fares
الله يقرفهم وجع كيف عايشين
fares
جيل هذي الايام ينخاف منهم بالفعل الله يستر بس
7up
اشمه
تركي ابن حميد
ليس بعد الكفر ذنب ...
الجنتل
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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