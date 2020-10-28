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بالفيديو.. قصة شابة أسست فريق الرياض للجري في مجموعات

Time منذ 46 دقيقة
Views 1398
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بالفيديو.. قصة شابة أسست فريق الرياض للجري في مجموعات

الرياض (صدى):
أسست المواطنة الشابة ‏"أمل"، فريق الرياض للجري لتحفيز أفراد المجتمع لممارسة الركض على شكل مجموعات.

وتحدثت الفتاة عن تجربتها، قائلة أنهم فريق رياضي مجتمعي يهدف لنشر ثقافة الجري في الخارج، لافتة إلى أنهم بدأوا في عام 2016 في وقت لم تكن فيه الرياضة تمارس مثل هذا الوقت الحالي، بحسب تقرير لقناة "العربية".

وأوضحت الشابة، أنهم بدأوا بأعداد قليلة ليشارك في مبادرتهم الجميع والكثير من الفتيات اللاتي لم تمنعهم أية عوائق، مضيفة أنهم يتمنون أن يساهموا في رؤية 2030 وزيادة عدد الأشخاص المشتركين في الرياضات المجتمعية إلى 30%، كما تلقوا دعمًا من وزارة الرياضة.

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أحدث التعليقات

fares
الله يقرفهم وجع كيف عايشين
fares
جيل هذي الايام ينخاف منهم بالفعل الله يستر بس
7up
اشمه
تركي ابن حميد
ليس بعد الكفر ذنب ...
الجنتل
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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