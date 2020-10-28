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زر مخفي بهاتف آيفون يقدم عدة فوائد للمستخدمين

Time منذ 20 دقيقة
Views 1225
زر مخفي بهاتف آيفون يقدم عدة فوائد للمستخدمين

وكالات (صدى):
يمتلك هاتف آيفون زر مخفي جديد يسهل التعامل معه، ويسمى هذا الزر بـ" Back Tap"، ويتم تشغيله من خلال عدة خطوات.

وتتمثل خطوات تشغيله فيما يلي:

1- تنزيل نظام التشغيل الجديد Ios14

2-الدخول إلى الإعدادات الخاصة بالهاتف.

3- النقر على “إمكانية الوصول” ثم انقر على “اللمس”

4- تفعيل ميزة Back Tap ثم مرر لأسفل إلى “رجوع النقر”

5-اختيار تشغيل “النقر المزدوج” أو “النقر الثلاثي”

ويمكن من خلال هذا الزر النقر أخذ لقطات للشاشة، ورفع مستوى الصوت أو خفضه، والتكبير، والتمرير من خلال نقر مزدوجة أو ثلاثية على الجزء الخلفي من الهاتف.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
الله يجزاوه خير
نوره
الله خلق وفرق بالعقل والفكير
fares
شافته
القرشي
هاذي إشاعات سنوية يبثها مجموعة من الوافدين على أمل إنها تتحقق لهم . وأكثر الإشاعات يبثها هؤلاء هي منح الجنسية لأبناء المواطنة السعودية المتزوجة من أب أجنبي ومنح الجنسية أيضآ لجميع مواليد المملكة من أم وأب أجنبيين وهاذي هي الإشاعة الثانية إلغاء نظام الكفيل وغيرها من الإشاعات التي تهدف للفلت نظر المسؤولين عنها ... مجرد أحلام وأمنيات تراودهم .
fares
يمكن شوفته لقطه على قولتهم وما حبت تفرط فيه سويت كذا وكذبت عليه كذبه بيضاء خخخخهههههههه

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