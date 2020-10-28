زر مخفي بهاتف آيفون يقدم عدة فوائد للمستخدمين

وكالات (صدى):
يمتلك هاتف آيفون زر مخفي جديد يسهل التعامل معه، ويسمى هذا الزر بـ" Back Tap"، ويتم تشغيله من خلال عدة خطوات.
وتتمثل خطوات تشغيله فيما يلي:
1- تنزيل نظام التشغيل الجديد Ios14
2-الدخول إلى الإعدادات الخاصة بالهاتف.
3- النقر على “إمكانية الوصول” ثم انقر على “اللمس”
4- تفعيل ميزة Back Tap ثم مرر لأسفل إلى “رجوع النقر”
5-اختيار تشغيل “النقر المزدوج” أو “النقر الثلاثي”
ويمكن من خلال هذا الزر النقر أخذ لقطات للشاشة، ورفع مستوى الصوت أو خفضه، والتكبير، والتمرير من خلال نقر مزدوجة أو ثلاثية على الجزء الخلفي من الهاتف.