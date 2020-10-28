الإجراءات المتبعة حال تعثر العميل عن السداد لبنك التنمية الإجتماعي

الرياض (صدى):
أوضح بنك التنمية الاجتماعي اليوم الأربعاء الإجراءات المتبعة حال تعثر العميل عن سداد القرض أو إلتزاماته تجاه البنك .
وأكد البنك أنه إذا تعثر العميل عن السداد لشهرين متتالين أو منفصلين ولم يكن موظفاً حكومي أو يالقطاع الخاص يجب إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية وما يزال على رأس العمل وذي ملاءة مالية تسمح له بالكفالة ، ويتم استقطاع القسط الشهري منه كضامن .
أما إذا كان العميل المتعثر موظف يتم الرفع لجهة عمل الكفيل لتنفيذ الحسم الشهري من منسوبهم بقيمة القسط حتى إنتهاء السداد .
وإذا كان موظف حكومي يتم حسم القسط شهرياً من جهة العمل ، وإذا كان يعمل بالقطاع الخاص أو ليس لديهم عمل، فيتم السداد بشكل شهري من خلال نظام سداد للمدفوعات .