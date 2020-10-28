الأعداد السابقة للصحيفة

الإجراءات المتبعة حال تعثر العميل عن السداد لبنك التنمية الإجتماعي

Time منذ ساعة
Views 1755
الإجراءات المتبعة حال تعثر العميل عن السداد لبنك التنمية الإجتماعي

الرياض (صدى):
أوضح بنك التنمية الاجتماعي اليوم الأربعاء الإجراءات المتبعة حال تعثر العميل عن سداد القرض أو إلتزاماته تجاه البنك .

وأكد البنك أنه إذا تعثر العميل عن السداد لشهرين متتالين أو منفصلين ولم يكن موظفاً حكومي أو يالقطاع الخاص يجب إحضار كفيل يعمل في جهة حكومية وما يزال على رأس العمل وذي ملاءة مالية تسمح له بالكفالة ، ويتم استقطاع القسط الشهري منه كضامن .

أما إذا كان العميل المتعثر موظف يتم الرفع لجهة عمل الكفيل لتنفيذ الحسم الشهري من منسوبهم بقيمة القسط حتى إنتهاء السداد .

وإذا كان موظف حكومي يتم حسم القسط شهرياً من جهة العمل ، وإذا كان يعمل بالقطاع الخاص أو ليس لديهم عمل، فيتم السداد بشكل شهري من خلال نظام سداد للمدفوعات .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابوبدر
الله يجزاوه خير
نوره
الله خلق وفرق بالعقل والفكير
fares
شافته
القرشي
هاذي إشاعات سنوية يبثها مجموعة من الوافدين على أمل إنها تتحقق لهم . وأكثر الإشاعات يبثها هؤلاء هي منح الجنسية لأبناء المواطنة السعودية المتزوجة من أب أجنبي ومنح الجنسية أيضآ لجميع مواليد المملكة من أم وأب أجنبيين وهاذي هي الإشاعة الثانية إلغاء نظام الكفيل وغيرها من الإشاعات التي تهدف للفلت نظر المسؤولين عنها ... مجرد أحلام وأمنيات تراودهم .
fares
يمكن شوفته لقطه على قولتهم وما حبت تفرط فيه سويت كذا وكذبت عليه كذبه بيضاء خخخخهههههههه

أخر الأخبار

بالفيديو.. ضبط مخالفين للاجراءات الاحترازية في الرس
بالفيديو.. ضبط مخالفين للاجراءات الاحترازية في الرس
Time منذ 11 دقيقة Views 999
«التأمينات الاجتماعية» توضح حقوق المشترك عند عجزه عن العمل
«التأمينات الاجتماعية» توضح حقوق المشترك عند عجزه عن العمل
Time منذ 15 دقيقة Views 1079
زر مخفي بهاتف آيفون يقدم عدة فوائد للمستخدمين
زر مخفي بهاتف آيفون يقدم عدة فوائد للمستخدمين
Time منذ 20 دقيقة Views 1224
4 طرق لتفادي مشكلة تعطل الفرامل والتعرض لخطر الحوادث
4 طرق لتفادي مشكلة تعطل الفرامل والتعرض لخطر الحوادث
Time منذ 25 دقيقة Views 123
بالفيديو.. مواطن يطبق الحديث النبوي مع جيرانه حرفيا في حائل
بالفيديو.. مواطن يطبق الحديث النبوي مع جيرانه حرفيا في حائل
Time منذ 31 دقيقة Views 1663
امرأة في دعوى خلع: حاول يتحرش بأختي وابنتها
امرأة في دعوى خلع: حاول يتحرش بأختي وابنتها
Time منذ 36 دقيقة Views 303
إغلاق منشأة غذائية في عسير بعد رصد عدة مخالفات
إغلاق منشأة غذائية في عسير بعد رصد عدة مخالفات
Time منذ 40 دقيقة Views 1439
وزير المالية: هذا العام سيظل من أكثر الأعوام الحافلة بالتحديات في ذاكرة الشعوب والحكومات
وزير المالية: هذا العام سيظل من أكثر الأعوام الحافلة بالتحديات في ذاكرة الشعوب والحكومات
Time منذ 55 دقيقة Views 1468
مقتل رئيس الهيئة العليا للأدوية التابعة للحوثيين بصنعاء
مقتل رئيس الهيئة العليا للأدوية التابعة للحوثيين بصنعاء
Time منذ ساعة Views 1502
الإجراءات المتبعة حال تعثر العميل عن السداد لبنك التنمية الإجتماعي
الإجراءات المتبعة حال تعثر العميل عن السداد لبنك التنمية الإجتماعي
Time منذ ساعة Views 1755