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«المسند» : تشكيلات من السحب الممطرة على أجزاء من عسير والباحة

Time منذ ساعتين
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«المسند» : تشكيلات من السحب الممطرة على أجزاء من عسير والباحة

الرياض (صدى):
كشف أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أنه ‏تستمر اليوم الأربعاء، الأجواء في حالتها المستقرة في معظم أرجاء الوطن، عدا تشكيلات من السحب التي قد تكون ممطرة وتؤثر على أجزاء من منطقتي عسير والباحة.

وأوضح الدكتور عبدالله المسند، أن هناك بوادر نشوء حالة مطرية معتبرة، وهي الأولى في هذا الموسم، لافتًا إلى استمرار زيادة ساعات الليل بمعدل دقيقة و 17 ثانية يوميًا.

وفي السياق نفسه، قال "المسند" أنه في معظم المناطق الجو معتدل، وقد لا يتطلب التكييف البارد ولا الحار، كما سيستمر حتى دخول المربعانية تقريبًا.

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أحدث التعليقات

ابوبدر
الله يجزاوه خير
نوره
الله خلق وفرق بالعقل والفكير
fares
شافته
القرشي
هاذي إشاعات سنوية يبثها مجموعة من الوافدين على أمل إنها تتحقق لهم . وأكثر الإشاعات يبثها هؤلاء هي منح الجنسية لأبناء المواطنة السعودية المتزوجة من أب أجنبي ومنح الجنسية أيضآ لجميع مواليد المملكة من أم وأب أجنبيين وهاذي هي الإشاعة الثانية إلغاء نظام الكفيل وغيرها من الإشاعات التي تهدف للفلت نظر المسؤولين عنها ... مجرد أحلام وأمنيات تراودهم .
fares
يمكن شوفته لقطه على قولتهم وما حبت تفرط فيه سويت كذا وكذبت عليه كذبه بيضاء خخخخهههههههه

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