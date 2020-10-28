تراجع أسعار النفط

وكالات (صدى):
تراجعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة يوم الأربعاء ، متخلية عن معظم مكاسب اليوم السابق ، حيث أدى ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية وتزايد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا إلى تأجيج المخاوف من تخمة المعروض في النفط تراجع الطلب على الوقود.
وانخفض خام برنت 75 سنتًا ، أو 1.80٪ ، إلى 40.86 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:10 بتوقيت جرينتش ، بعد أن صعد بنحو 2٪ في اليوم السابق. انخفض سعر النفط الأمريكي 87 سنتًا ، أو 2.20٪ ، إلى 38.70 دولارًا للبرميل ، بعد أن ارتفع بنسبة 2.6٪ يوم الثلاثاء.