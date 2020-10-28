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"بنزيما " في مأزق بعد تسريب " فيديو الفضيحة " مع زميله بين الشوطين

Time منذ ساعة
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"بنزيما " في مأزق بعد تسريب " فيديو الفضيحة " مع زميله بين الشوطين

وكالات (صدى):
فجر مقطع فيديو لنجم فريق برشلونة ، الفرنسي كريم بنزيما فضيحة مدوية بعد أوعز لزميله "ميندي " بعدم التمرين بين الشوطين لزميلهما فينيسيوس جونيور .

وأظهر الفيديو الذي تم إلتقاطه بين الشوطين في مباراة الريال وبوروسيا مونشنغلادباخ أمس الثلاثاء بالجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقال بينزيما لميندي " باللغة الفرنسية " : إنه يعبث فقط، لا تلعب معه بحق حياة أمي، إنه يلعب ضدنا" .

وبينما كان حديث بنزيما مع ميندي أمام أنظار فينسيوس الذي لا يعرف اللغة الفرنسية، كان البلجكي كورتوا يراقب بصمت.

واشتعلت مواقع التواصل بالفيديو المسرب وسط انتقادات حادة لـ" بنزيما " كما سلطت عليه الضوء البرامج التليفزيونية .

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أحدث التعليقات

ابوبدر
الله يجزاوه خير
نوره
الله خلق وفرق بالعقل والفكير
fares
شافته
القرشي
هاذي إشاعات سنوية يبثها مجموعة من الوافدين على أمل إنها تتحقق لهم . وأكثر الإشاعات يبثها هؤلاء هي منح الجنسية لأبناء المواطنة السعودية المتزوجة من أب أجنبي ومنح الجنسية أيضآ لجميع مواليد المملكة من أم وأب أجنبيين وهاذي هي الإشاعة الثانية إلغاء نظام الكفيل وغيرها من الإشاعات التي تهدف للفلت نظر المسؤولين عنها ... مجرد أحلام وأمنيات تراودهم .
fares
يمكن شوفته لقطه على قولتهم وما حبت تفرط فيه سويت كذا وكذبت عليه كذبه بيضاء خخخخهههههههه

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