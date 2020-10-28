"بنزيما " في مأزق بعد تسريب " فيديو الفضيحة " مع زميله بين الشوطين

وكالات (صدى):
فجر مقطع فيديو لنجم فريق برشلونة ، الفرنسي كريم بنزيما فضيحة مدوية بعد أوعز لزميله "ميندي " بعدم التمرين بين الشوطين لزميلهما فينيسيوس جونيور .
وأظهر الفيديو الذي تم إلتقاطه بين الشوطين في مباراة الريال وبوروسيا مونشنغلادباخ أمس الثلاثاء بالجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.
وقال بينزيما لميندي " باللغة الفرنسية " : إنه يعبث فقط، لا تلعب معه بحق حياة أمي، إنه يلعب ضدنا" .
وبينما كان حديث بنزيما مع ميندي أمام أنظار فينسيوس الذي لا يعرف اللغة الفرنسية، كان البلجكي كورتوا يراقب بصمت.
واشتعلت مواقع التواصل بالفيديو المسرب وسط انتقادات حادة لـ" بنزيما " كما سلطت عليه الضوء البرامج التليفزيونية .