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«السديس» يقف ميدانياً على حركة الحشود وتفويج المعتمرين بالمسجد الحرام

Time منذ 25 دقيقة
Views 1253
«السديس» يقف ميدانياً على حركة الحشود وتفويج المعتمرين بالمسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):
وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على حركة الحشود بالمسعى، واطلع معاليه على آليات تفويج المعتمرين وجاهزية الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام وسير البرامج المبادرات المعدة من قبل الرئاسة لخدمة ضيوف الرحمن.

ونوه إلى أهمية بذل أقصى الجهود من قبل جميع العاملين وضرورة التقيد بالإجراءات الصحية والوقائية الموصى بها، من ارتداء الكمامات، وتعقيم الأيدي، والمحافظة على مسافة التباعد المكاني وتهيئة كل ما من شأنه خدمة المعتمرين والمصلين وإعانتهم على تأدية النسك والعبادات بكل يسر وسهولة.

يأتي ذلك ضمن جولات معاليه الميدانية الهادفة إلى رصد جاهزية الخدمات المقدمة بالمسجد الحرام والتأكد من مراعاتها لمتطلبات المعتمرين والمصلين .

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أحدث التعليقات

fares
عشان تبين محاسنها ومفاتنها للناس وهذا الشغل الصح شنقل بنقل
ابو محمد 😎 ✍️
عاادي ، يمكن زعلااان وانكر معرفته فيه ..
fares
والله مو ناقصة الدعوة عالم اغبياء ما في التزام ولا احترام بطلو الهبل هذا خلو الحياة ترجع زي اول وازين ان شاء الله
روبرتو ابن باجيو
ماعنده احساس ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
معاها حق .. .. والسر الله اعلم فيه ..

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