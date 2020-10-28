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المملكة تتفوق على اليابان والصين في أنظمة التقاعد

Time منذ 35 دقيقة
Views 1521
المملكة تتفوق على اليابان والصين في أنظمة التقاعد

الرياض (صدى):
حصلت المملكة على نتائج متقدمة في مؤشر «ميرسر سي إف إيه» العالمي للتقاعد، وكانت الدولة العربية الوحيدة بالمؤشر، وحلت في المرتبة الـ23، مدفوعة بالتعديل الأخير في سن التقاعد للمرأة، حيث ارتفع من 55 إلى 60 سنة، وهو ما يعادل سن الرجال للتقاعد.

وأحرزت المملكة مركزًا متقدمًا وفق موقع معهد mercer في المؤشر للعام الثالث على التوالي بعد دخولها لأول مرة في 2018؛ حيث تفوقت على كل من أستراليا (28)، وإيطاليا (29)، واليابان (32)، والصين (33).

وحققت المملكة عن نتائج إيجابية في المؤشر العالمي للمعاشات التقاعدية لعام 2020؛ فيما بلغت قيمة المؤشر العام للمملكة 57.5 بين البلدان التي شملتها الدراسة، وسجلت المملكة معدل أعلى بقليل من العام السابق.

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أحدث التعليقات

fares
عشان تبين محاسنها ومفاتنها للناس وهذا الشغل الصح شنقل بنقل
ابو محمد 😎 ✍️
عاادي ، يمكن زعلااان وانكر معرفته فيه ..
fares
والله مو ناقصة الدعوة عالم اغبياء ما في التزام ولا احترام بطلو الهبل هذا خلو الحياة ترجع زي اول وازين ان شاء الله
روبرتو ابن باجيو
ماعنده احساس ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
معاها حق .. .. والسر الله اعلم فيه ..

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