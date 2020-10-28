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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

Time منذ 43 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية خاصة الجنوبية منها وسماء غائمة جزئياً على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية كذلك على أجزاء من الشمال غربية للمملكة.

وأشار تقرير هيئة الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 45كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج مائج جنوباً ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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أحدث التعليقات

م
اللهم خذه اخذ عزيز مقتدر..اللهم اشف صدور قوم مؤمنين
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
م
هذا استعراض دفاع عن الرسول ..اشبكم زعلانين
ابو محمد 😎 ✍️
سووا فيه مثل ماسوا بهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
سووا فيه مثل ماسوا بهاا ..

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