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بالفيديو.. أول عرض أزياء على شاطئ جزيرة الرأس الأبيض بينبع

Time منذ 6 ساعات
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بالفيديو.. أول عرض أزياء على شاطئ جزيرة الرأس الأبيض بينبع

المدينة المنورة (صدى):
أُظهر مقطع فيديو متداول، أول عرض أزياء من نوعه على شاطئ جزيرة الرأس الأبيض بمحافظة ينبع، ضمن رحلة “سفينة كروز”، التي انطلقت يوم 15 أكتوبر من العام الجاري.

وقامت المصممة سماح خاشقجي بعرض 22 تصميمًا لآخر صيحات الموضة لعبايات صيف 2020م، حيث استخدمت فيها تقنيات تقليدية من منطقة الحجاز دمجتها مع الأسلوب العصري

.

وشارك في الفعالية 18 عارضة أزياء وفريق عمل من مصورين وفريق إنتاج، بهدف إظهار تصاميم محلية تتماشى مع المعايير الدولية.

وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أعلنت عن انطلاق أولى رحلات سفن كروز في 27 أغسطس الماضي لتجوب مياه وشواطئ وجزر البحر الأحمر، في تجربة سياحية استثنائية هي الأولى من نوعها في المملكة برفقة مقدمي خدمات من الطراز العالمي

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أحدث التعليقات

م
اللهم خذه اخذ عزيز مقتدر..اللهم اشف صدور قوم مؤمنين
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
م
هذا استعراض دفاع عن الرسول ..اشبكم زعلانين
ابو محمد 😎 ✍️
سووا فيه مثل ماسوا بهاا ..
ابو محمد 😎 ✍️
سووا فيه مثل ماسوا بهاا ..

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