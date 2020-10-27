زعيم المعارضة التركية لـ أردوغان: أحرق حقيبة زوجتك الفرنسية.. وتخلص من قصرك الراقي

وكالات (صدى):
وجه زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال كيلتشدار أوغلو، انتقادات للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب دعوته للأتراك، بمقاطعة البضائع الفرنسية.
وقال كيلتشدار أوغلو "هل لدى مواطنينا القدرة لشراء البضائع الفرنسية؟ هل العامل البسيط لدينا يستطيع أن يهدي زوجته عطراً فرنسياً؟ الناس تبحث عن الخبز، وأنت تقول سنقاطع البضائع الفرنسية".
وانتقد كيلتشدار أوغلو أردوغان، قائلاً "أنت من عليه أن يقاطع البضائع الفرنسية، وقصرك الراقي أيضا؟ لديك طائرات فرنسية، بعها فوراً، وزوجتك لديها حقيبة فرنسية سعرها يوازي 50 ألف يورو، لتحتج وتحرقها أيضاً في حديقة قصرك".
وأضاف "نحن نريد أن تعيش البلدان في أمان، أصبحنا وحيدين في العالم، إن كنت شجاعاً فأغلق شركة السيارات الفرنسية".