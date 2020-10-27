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استقالة رئيس برشلونة بعد موسم اللابطولة

Time منذ 30 دقيقة
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استقالة رئيس برشلونة بعد موسم اللابطولة

وكالات (صدى):
قدّم رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، استقالته اليوم الثلاثاء، قبل أيام من تصويت أعضاء النادي على إعطاءه الثقة من عدمها.

وكشفت تقارير إسبانية ترجمتها "صدى"، أن باقي أعضاء مجلس الإدارة قد استقالوا إلى جانب بارتوميو، ومن المقرر إجراء انتخابات لتعيين رئيس جديد.

وأوضحت أنه سيكون هناك مجلس إدارة مؤقت للإشراف على سير العمل اليومي للنادي حتى يتم تعيين مجلس تنفيذي جديد.

ووقع أكثر من 20 ألف شخص مؤيد على عريضة تطالب بإقالته من منصبه كرئيس بعد تزايد الغضب من إدارته، ما أدى إلى اتخاذ قرار بالاستفتاء على موقف بارتوميو في النادي.

ومن بين المرشحين المتوقع خوضهم لانتخابات رئاسة النادي، فيكتور فونت وجوان لابورتا وجوردي روش.

يشار إلى أن بارتوميو البالغ 57 عامًا من العمر، كان قد حلّ محل ساندرو روسيل كرئيس في 2014.

وانخفضت شعبيته على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث أدت مشاكل النادي خارج الملعب إلى تراجع أداء اللاعبين على أرض الملعب.

وكان الموسم الماضي أول موسم يخوضه برشلونة دون ألقاب منذ عام 2007 – 2008، وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلن النادي خسائر موسم 2019-20 بقيمة 97 مليون يورو.

كما ظهرت خلافات بين بارتوميو وبعض اللاعبين، وخاصة ليونيل ميسي الذي كان يريد الرحيل في الموسم الماضي.

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أحدث التعليقات

ابن حزم
😱😱😱😱😱😱
abdul
قرار في منتهي الجمال .
ابن حزم
مقرود
ابن حزم
هذا اللي قالك من قلب الحدث
خالد الغامدي
كلام الشيخ صحيح العنف والمقاطعه وتهييج العامه لاينفع الرد يكون بالحوار ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي والرد يكون بالقلم وليس بتخلف أكثر من أساء لنبي هم المسلمين الذين يتبعون أكاذيب البخاري ومسلم التي تتناقض مع القرآن الكريم وتسي لله والرسول وكلها أكاذيب ماخوذه من اليهود

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