بالفيديو.. قصة مواطن ترك الاستثمار في الأعلاف لزراعة الزيتون وينجح في مشروعه

المدينة المنورة (صدى):
عرضت الاخبارية قصة مزارع قدم من المدينة المنورة إلى الجوف لزراعة الأعلاف ، فعشق شجرة الزيتون ، وتخصص في زراعته .
قال المواطن سلمان الجهيني: " انتقلت للمعيشة في الجوف منذ 11عاما ، فأغلب حياتي كانت في المدينة المنورة وكنت استثمر في مجال الاعلاف، وعندما توجهت إلى الجوف تلقيت اقتراح من بعض الأهالي بزراعة أشجار الزيتون ولم يكون لدي أي خبرة بذلك المجال ".
وأضاف أنه بعد دراسة المشروع قام بزراعة 3 آلاف شجرة في البداية ، حتي وصل العدد إلى 240الف شجرة ومعصرة، مشيرا إلى أن ذلك بفضل حبه لزراعة الزيتون .
ولفت الجهيني أنه يشعر بمتعة في زراعة الزيتون ، كما أن أجواء الجوف جعلته يتوسع في الزراعة ، مبينا أن مزرعته يرعاها 3عمال يقومون بقيادة الحصادة والتي يبلغ ثمنها مليون ونصف، حيث أنهم يحصدون 7الاف شجرة باليوم .
وأكد أنه لجأ مؤخرا لتخليل الزيتون ، والبقايا يأخذها مصانع الاعلاف، وأشاد بجودة الزيتون في المملكة مقارنة بالدول الأخرى .